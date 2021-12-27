Sarıkamış şehitlerini anmak için Kardüz Yaylası'na yürüdüler - Son Dakika

Düzce ve Sakarya'dan bir grup doğasever ve sporcu, Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin askeri anmak amacıyla 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na yürüyüş düzenledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında şehit olan 90 bin asker anısına Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü ile Adapazarı Bağımsız Dağcılar Topluluğunca organize edilen yürüyüşe, 30 doğasever ve sporcu katıldı.

Gölyaka ilçesine bağlı 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na çıkan grup, yaklaşık 1,5 metre karla kaplı arazide 14 kilometre yürüdü.

Zirveye çıkan doğaseverler ve sporcular, Türk bayrağı açarak şehitleri andı.