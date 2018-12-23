Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Spil'in Zirvesine Yürüdüler
3 saat önce
Sarıkamış şehitlerini anmak için Spil'in zirvesine yürüdüler Manisalı 21 STK Sarıkamış Şehitlerini andıMANİSA - Genel Merkezi Manisa'da bulunan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından Sarıkamış Şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe 21 STK destek verdi.
Sarıkamış
şehitlerini anmak için Spil'in zirvesine yürüdüler
Manisalı 21 STK
Sarıkamış Şehitlerini andı
MANİSA - Genel Merkezi Manisa'da bulunan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından Sarıkamış Şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe 21 STK destek verdi. Yürüyüşün sonunda 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın zirvesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel merkezi tarafından organize edilen yürüyüşe Manisalı 21 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu üyesinin destek verdiği yürüyüş öncesi bir açıklama yapan derneğin kurucu Genel Başkanı Öztürk Demir, "Bugün 23 Aralık. Sarıkamış Harekatı'nın başlama tarihi dündü. Biz bugün Allahuekber Dağlarına çıkar gibi, Spil Dağı'na yürüyüş yapacağız. Yaklaşık 21 STK ile beraber Spil Dağı'nda bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşün amacı Sarıkamış'ta yaşanan o dramı, o acıyı, askerlerimizin, şehitlerimizin yaşamış oldukları o günü bir nebze olsun yaşamak ve anlayabilmek için buradayız. Faik Çavuşun dediği gibi yanımızdaki arkadaşlarımızı göremeden yürüdük. Onlar arkamıza bakmadan yürüdük çünkü hepsi donarak şehit oldu. Biz de o günü anmak için bugün Spil Dağı'ndayız." dedi.
Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüş 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın zirvesinde son buldu. Katılımcılar, Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:02 Kaynak: İHA
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