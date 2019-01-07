Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Tipide Ilgaz Dağı'na Yürüdüler

Kastamonu
'da 15 kişilik dağcı grubu, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılında şehitler anısına "Anadolu'nun yüce dağı" olarak bilinen Ilgaz Dağı
'na yürüyüş gerçekleştirdi.
Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (KADASK) organize edilen etkinlikte, ana yol üzerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Ilgaz Ovası'na karla kaplı patika yollardan geçilerek 5 saatlik yürüyüşün ardından ulaşıldı.
Dernek Başkanı Dr. Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için dua edip Türk bayrağını Ilgaz Dağı'nın eteklerinde dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Yürüyüş esnasında etkili olan kar ve tipinin dağcı grubuna, o günleri anımsattığını dile getiren Arslan, "Bizler, Sarıkamış ruhunu doğada yaşamak ve yaşatmak amacıyla dağcı grubumuzla yola koyulduk. Yürüyüşte, önümüzdeki yol tamamen karla kaplı ve hiç iz açılmamış halde bulunuyordu. Bu zorlu yolda, öncüleri sık sık değiştirmek zorundaydık. Bir metrelik karda, her öncü, yorulana kadar iz açarak yol aldı. Bazen hızlı bazen yavaş yol aldık. Ilgaz Ovası mevkisine güçlükle ulaştık. Bu geniş ve heybetli alanda, yoğun tipi bizi daha fazla şehitlerimiz hakkında düşündürdü. Şehitlerimizi andık ve dualar okuduk." ifadelerini kullandı.
Arslan, karşılaştıkları hava şartlarının ağır olduğunu ancak Sarıkamış'ta vatan uğrunda donarak can vermiş olan kahraman Türk askerinin çektiği acıları anlamanın mümkün olamayacağına işaret etti.
Türk askerinin, bugün de Sarıkamış ruhuyla vatanını savunduğunu belirten Arslan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlarda şahadete erişmiş kahramanlarımızı da rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu.