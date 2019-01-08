Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitliği'nden Eyüp'e Canlı Bağlantı

Sarıkamış Şehitliği'nden Eyüp'e Canlı Bağlantı

1 saat önce

SİMURG Bilgi Evleri, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaza Yazılmış Destan; Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Şehitliği'nden Eyüp'e Canlı Bağlantı, System.String[]
SİMURG Bilgi Evleri, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaza Yazılmış Destan; Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi. Programda 4.5G teknolojisiyle Sarıkamış Şehitliği'nden görüntülü canlı bağlantı yapıldı.

Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sarıkamış temalı video gösterimi yapıldı, ardından SİMURG öğrenci korosu Sarıkamış Türküleri seslendirdi. Katılımcılar, Sarıkamış Türküleri seslendirildiği esnada duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıkamış Şehitliğine Canlı Bağlantı

Sarıkamış ilçesinde görevli olan tarih öğretmeni Bahattin Kılıç'la 4.5G teknolojisiyle Sarıkamış Şehitliği'nden görüntülü canlı bağlantı yapıldı. Askerlerin şehit olduğu bölge katılımcılara canlı olarak gösterildi. Program sonunda SİMURG tiyatro öğrencileri Sarıkamış adlı oyunu sergilediler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Bilgi Evleri, Sarıkamış, Güncel
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