Sarıkamış'ta 10 Kasım töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılında Sarıkamış'ta saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte adeta hayat durdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte Sarıkamış'ta sürücüler araçlarından inerken, yayalar ise oldukları yerde durarak saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı Sarıkamış Tören Alanında bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Tugay Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenkler sunulmasıyla başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Sarıkamış'ta da saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Düzenlenen törene Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak ve Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - KARS