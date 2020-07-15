Sarıkamış'ta 2 bin kişi meşaleli yürüyüşle 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

Sarıkamış'ta 2 bin kişi meşaleli yürüyüşle 15 Temmuz şehitlerini andı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen şehitleri anma programı, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ardından Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde meşaleli yürüyüş yapıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte dev Türk bayrağı açan kalabalık, ilçe merkezinde "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıp tekbir getirerek yürüdü.

Kaymakam Recep Koşal, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bin yıldır bu topraklardan Müslüman halkı çıkartmak isteyen devletler, milletler oldu. Hepsine karşı bu coğrafyanın insanları, ecdadımız çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Canlarını bu uğurda feda etti, ecdadımızla gurur duyduk ve övündük.15 Temmuz gecesi de bu ecdada layık bir nesil olduğumuzu göstermiş olduk." diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Fazıl Boztaş da darbe gecesi Ankara'da yaşadıklarını katılımcılara anlattı.

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 2 bin kişi meşaleli yürüyüşle 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika
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