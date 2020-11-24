Sarıkamış'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ücretsiz araç kiralama - Son Dakika

Sarıkamış'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ücretsiz araç kiralama
24.11.2020 15:31
Sarıkamış'ın işlek caddesi üzerinde araç kiralama işi yapan Oktay Sağdıç, sosyal sorumluluk projesini hayata geçirme kararı aldı.
Sarıkamış'ın işlek caddesi üzerinde araç kiralama işi yapan Oktay Sağdıç, sosyal sorumluluk projesini hayata geçirme kararı aldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile araç işlemlerinden ücret almayacağını duyuran Sağdıç bu tavrı ile takdir topladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağdıç, "Böyle bir projeyi hayata geçirmekten çok mutluyum. Sağdıç ailesi olarak böyle bir karar aldık. Aldığımız karar ihtiyatiyle de uyguluyoruz" diye konuştu.
Oktay Sağdıç, her yıl 24 Kasım Öğretmenler gününde tüm öğretmenlerimiz ücretsiz araç kiralayabileceğini sözlerine ekledi. - KARS
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