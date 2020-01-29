Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22'te merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KARS