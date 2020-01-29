Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22'te merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KARS

Sarıkamış, Deprem, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 06:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]