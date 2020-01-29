Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22'te merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
(İHA)
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