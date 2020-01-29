Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22'te merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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