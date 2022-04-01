Sarıkamış'ta 360 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 360 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı.

Sarıkamış Belediyesine ait depoda çiftçilere buğday dağıtılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Kuyumcu, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök ile çiftçiler katıldı.

Kaymakam Kemelek burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere buğday dağıtıldığını söyledi.

Tohumların bereket getirmesini dileyen Kemelek, "Sertifikalı buğday tohumluğu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yüzde 50 hibe destekli tohumluk buğday dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimize bol bereketli bir yıl temenni ediyorum." dedi

Proje kapsamında kura çekimi sonucu ilçe merkezi ve köylerde belirlenen 360 yetiştiriciye 90 ton buğday tohumu dağıtıldı.