Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sarıkamış'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum'un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
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