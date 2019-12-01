Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sarıkamış, Deprem, AFAD, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:03 Kaynak: AA
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