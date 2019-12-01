Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:03 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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