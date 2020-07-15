Sarıkamış'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sarıkamış'ta bir yolcu otobüsünün şoför istirahat bölümünde saklanmış 54 düzensiz gözlem yakalandı.



Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, otobüsün şoför istirahat bölümüne gizlenmiş Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin üzerinde yapılan aramada, Türkiye Cumhuriyeti adına düzenlenmiş sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı. - KARS