Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sarıkamış'ta, 2019 yılında 2 aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi tekrar gözaltına alındı.

Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Sarıkamış'ta, 2019 yılında 2 aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi tekrar gözaltına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı Köyü'nde Mayıs 2019'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Kasten Öldürme olayı ile ilgili tutuksuz olarak şüpheli sıfatıyla yargılanan H.K. (42), R.K. (39) ve İ.K (75) hakkında 24.09.2020 günü Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında Kasten Öldürme Suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından mevcutlu olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. - KARS

Sarıkamış, Mayıs, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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