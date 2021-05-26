Sarıkamış'ta aç kalan yavru ayı gündüz vakti ilçe merkezine indi - Son Dakika

Bir süre yiyecek arayan ve aradığı yiyeceği bulamayan yavru ayı, daha sonra geldiği yerden koşarak ormanın derinliklerinde gözlerden kayboldu.

Önce istinat duvarından salınarak inen yavru ayı, çöpte yiyecek bulamayınca koşarak evlerin arasına girdi. Burada yerlerde yetişen otlarla karnını doyurmaya çalışan yavru ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmek mümkün, annesi olmadan yalnız başına yiyecek bulmak için merkeze inen yavru boz ayı vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı.

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