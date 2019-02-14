Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Ak Gençlik Kolları Sıvadı

Sarıkamış'ta Ak Gençlik Kolları Sıvadı

1 saat önce

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul başkanlığında Gençlik Kolları Başkanı Sabri Doğanay ve AK gençlik parti binasında bir araya geldi.

Sarıkamış'ta Ak Gençlik Kolları Sıvadı, System.String[]
AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul başkanlığında Gençlik Kolları Başkanı Sabri Doğanay ve AK gençlik parti binasında bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Gençlik Kolları Başkanı Sabri Doğanay, "İlçe başkanımızın katılımı ile toplantımızı gerçekleştirdik. 1 ay boyunca yaptığımız çalışmaların yanı sıra yerel seçim öncesi yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Artık yola çıkıyoruz, ben de varım diyen gelsin, yıllar geçti yollar aştık, ayrılmadık diyen gelsin, her ne varsa heybesinde gönlüyle verecek olan gelsin, biriz, iriyiz, diriyiz bir aileyiz diyen gelsin. Ak gençlik kadrolarına katılmak isteyen kardeşlerimize de her an kapımız acıktır. Ak Parti Gençlik Kolları olarak her seçimde olduğu gibi bu seçimde de partimize en iyi şekilde katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Yaşam
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