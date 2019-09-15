Sarıkamış'ta aranan kişilere yönelik operasyon

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, hakkında "silahla birden fazla kişi ile geceleri konutlarda yağma" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin ilçe merkezinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan şüpheli S.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.