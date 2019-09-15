Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta aranan kişilere yönelik operasyon
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Sarıkamış'ta aranan kişilere yönelik operasyon

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Sarıkamış'ta aranan kişilere yönelik operasyon, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, hakkında "silahla birden fazla kişi ile geceleri konutlarda yağma" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin ilçe merkezinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan şüpheli S.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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