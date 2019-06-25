Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı
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Sarıkamış'ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı.

Sarıkamış'ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı. Bir türlü ayıyı çadırdan kovamayan inşaat bekçisi, "Hele bak hele, hiç beni takıyor mu?" diye dert yandı.

Sarıkamış'ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu. Kayak merkezde telkesiyejlerin şantiyesine her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışıyor. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi ise kılıktan kılığa giriyor.

Bekçi önce 'hoşt hoşt' 'pişşt pişşt' diye seslendi. Bekçi daha sonra 'ola, oğlum', 'ola heç kıpırdamır', 'nasıl edek', 'hoş, hoşt hoş!' 'hele bak hele heç beni takıyor mu?' diye ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi anbean arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Kars, Sarıkamış, Güncel
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