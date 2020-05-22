Sarıkamış'ta bahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi, rengarenk çiçekler ve göçmen kuşlarla şenlendi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 rakımlı sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Keklik Vadisi'nde, yağmurlardan sonra açan sarı, kırmızı dağ laleleri seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Lale ve çiçeklerle rengarenk olan vadi, doğaseverleri ve fotoğrafçıları cezbediyor.

Göçmen kuşların da üremek için tercih ettiği bölge, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Bölgede yavrularıyla küçük göletlerde yüzmenin keyfini yaşayan ve beslenen angutlar da görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada manzara ve çiçek fotoğrafı çekmenin insanın ruhunu dinlendirdiğini söyledi.

Sarıkamış'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Kocaş, "Sarıkamış doğaseverler için makro ve doğa fotoğrafçıları için bulunmaz bir laboratuvar niteliğinde. Karların erimesiyle başlayarak açan çiğdemler, kardelenler arkasından ters laleler ve dağ laleleri sırayla birbirini takip ediyor. Özellikle bu mevsimde dağ laleleri görsel şölen oluşturuyor. Biz de bu şölenin hem keyfini yaşıyoruz hem de fotoğrafını çekiyoruz." dedi.