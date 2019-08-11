Sarıkamış'ta bayramlaşma töreni

Sarıkamış'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Sarıkamış'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.



Belediye Düğün Salonunda düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Piyade Albay Ahmet İşler, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Koşal, bayramların, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu söyledi. Koşal, "Tarihiyle, turizmiyle, doğasıyla ülkemizin ve bölgemizin güzide yeri olan Sarıkamış'ta, birlik beraberlik içerisinde Kurban Bayramı'nı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. İnsanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bayramlar bir fırsat olarak görülmelidir. Bütün İslam aleminin, ülkemizin ve Sarıkamış'ın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.



Törenin ardından protokol mensupları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını gezerek buradaki polis ve askerlerin bayramını kutladı. Protokol üyeleri daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesini ziyaret ederek, burada yatan hastalara çeşitli hediyeler vererek şifa diledi. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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