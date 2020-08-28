Sarıkamış'ta besicilere "trafik kazalarına sebep olan başıboş hayvanlara sahip çıkın" uyarısı - Son Dakika

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığı besicileri, kara yolunda trafik kazalarına sebebiyet verecek başıboş hayvanlara sahip çıkmaları konusunda uyardı.

Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, yakın zamanda başıboş hayvanlar konusunda çok şikayet aldıklarını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün de konuyla ilgili uyarıları olduğunu hatırlatan Gök, "İlçemizde ve kara yollarına yakın köylerimizde başıboş hayvanların cadde ve sokaklara bırakılması trafik kazalarına sebebiyet verir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda çiftçilerimizden azami duyarlılık göstermelerini rica ediyorum. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır." dedi.