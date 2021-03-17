Sarıkamış'ta "Bin Bir Kitap Anlatıcısı eTwinning" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerince "Bin Bir Kitap Anlatıcısı eTwinning" projesi hayata geçirildi.

Okul müdürü Ümran Ekinci ile proje sorumlusu öğretmen ve öğrenciler, Türkiye'den sekiz, Azerbaycan'dan bir olmak üzere toplam dokuz ortağın yer aldığı projeyi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok'a tanıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, ulusal ve uluslararası arenada yapılacak her türlü projeye destek vereceklerini belirtti.

Proje yürütücüsü İngilizce öğretmeni Hilal Sevinç de yaptığı sunumda, projenin amaçlarını anlattı.