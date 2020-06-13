Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçe merkezine inen boz ayı ve yavruları, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ayı giren bir apartmanda vatandaşlar panik yaşadı.

Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek bulmak için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Sarıçam ormanlarına yakın mahallelere gece saatlerinde inen boz ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Yavrularıyla cadde ve sokaklarda da gezinen boz ayıların zaman zaman apartmanlara da girmesi mahalleliyi korkuttu. Çöp bidonlarını devirerek yiyecek arayan ayı ve 3 yavrusunun ilçede dolaştığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.