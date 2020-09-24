Sarıkamış'ta çiftçilere seyyar muayene istasyonu hizmeti - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla kurulan gezici muayene istasyonu hizmeti devam ediyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığı'nın girişimleriyle çiftçilerin traktörlerinin muayenesiz kalmamasının amaçlandığı uygulama için TÜVTÜRK'ün gezici muayene istasyonu, ilçe merkezinde hizmet verecek.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, TÜVTÜRK gezici muayene istasyonu uygulamasının 3 yıl önce başladığını bu senede hizmet vereceğini söyledi.

Gök, uygulamanın çiftçilere çok büyük kolaylık sağladığını belirterek, "İlçe merkezi ve köylerdeki çiftçilerimiz, en yakın muayene istasyonu Kars'ta olduğundan traktörlerini 70-80 kilometre yol gittikten sonra muayene ettiriyorlardı. Şu anda gezici muayene istasyonu cuma günü yani yarın Sarıkamış'ta hizmet verecek çiftçilerimize duyuru yaptık. Bu manada bu hizmetleri çiftçilerimizin ayağına getiren TÜVTÜRK yetkili ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.