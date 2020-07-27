Sarıkamış'ta dezenfekte çalışmaları bayram öncesi artırıldı - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Sarıkamış Belediyesine bağlı dezenfekte ekibi, daha önce kamu ve özel yerlerin dezenfektesinin ardından şimdide hayvan pazarı, kahvehaneler, çocuk oyun parkları başta olmak üzere çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine, bayram öncesinde belediye olarak bütün tedbirleri aldıklarını anlattı.

Hayali, bayram süresince vatandaşların sıkıntılarını giderme adına çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Bu bayram vatandaşlarımız Kovid-19'a yani pandemiye çok dikkat etmeleri lazım. Geçen yıllarda olduğu gibi değil, bu sene hijyen, sosyal mesafe, maske takma kurallarına mutlaka uyması lazım. Aksi takdirde kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarımızı daha da genişleterek sürdürüyoruz. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz." dedi.