Sarıkamış'ta "Dijital çağda sosyal medya ve aile" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 'Dijital çağda sosyal medya ve aile' konferansı - Son Dakika

Sarıkamış'ta "Dijital çağda sosyal medya ve aile" konferansı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, "Dijital çağda sosyal medya ve aile" konulu konferans verdi.

Sarıkamış'ta

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, "Dijital çağda sosyal medya ve aile" konulu konferans verdi.

Sarıkamış Eğitim-Bir-Sen Temsilciliğince Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Said Ercan'ın yanı sıra Sarıkamış Eğitim Birsen Temsilcisi Berat Çelik, sendika üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ercan, burada yaptığı konuşmada teknoloji çağında hayali olmayan bir neslin yetiştiğini savundu.

Türkiye'nin sosyal medya kullanımında dünyada ikinci sırada olduğunun anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 59 milyon internet kullanıcısı, 52 milyon civarında aktif sosyal medya kullanıcısı var. Yani insanlar gününün çok önemli kısmını telefonda ve sosyal medyada geçiriyor. Dünyada şu an 5 milyar telefon var. Dünyada internet kullanımı 4.3 milyar, sosyal medya kullanımı ise 3.4 milyar civarında. Türkiye'de ise 82 milyona yakın nüfusun içinde 76 milyon telefon var. Bu durum da hem insani ilişkileri ve hem de aile bağlarını çok ciddi oranda zedeliyor."

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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