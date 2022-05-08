Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü

08.05.2022 10:47

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası etraf beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası etraf beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü ilçede, aralıklarla etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

Dolu yağışı, Acısu mevkisi ile Şehitler Mahallesi'nde kış manzarasını aratmadı.

Bu anı fırsata çeviren vatandaşlar, fotoğraf çekti.

Soğuktan dolayı aç kalan tilkiler ve kızıl şahinlerin ise arazide yiyecek aradığı görüldü.

Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü
Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü
Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü
Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü - Son Dakika
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