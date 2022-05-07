Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

07.05.2022 19:54

Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi Kars'ta etkili olan dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

KARS - Kars'ta etkili olan dolu hayatı durma noktasına getirdi. Dolunun etkili olduğu Sarıkamış biranda beyaza büründü.

Kars'ta etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış'ta biranda bastıran dolu vatandaşları şaşırtırken, Arpaçay ise yağmurdan dolayı çok sayıda evi su bastı. Yağmur ve dolunun etkili olduğu Kars'ta hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Kentte yağışlı havanının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

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Yüksek kesimlere kar yağdı Yüksek kesimlere kar yağdı Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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