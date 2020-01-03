Sarıkamış'ta, donarak şehit olan Mehmetçik anısına kardan heykeller - Son Dakika

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında, 200 kamyon kardan, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçikler'in anısına kardan heykeller yapıldı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, Kafkas ve Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler, bir haftadır yaptıkları kardan heykelleri tamamladı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Handere mevkiisinden 200 kamyon kar getirilerek yapılan heykeller, görenleri duygulandırıyor.

Sarıkamış'a bu yıl geç yağdığı için çevreden kamyonlarla kar taşındığını belirten Muhammet Hanifi Zengin, şunları söyledi:

"Heykellerin yapımında sona gelindi. Toplam 9 kişinin çalıştığı kardan şehit heykellerin yapımı 8 gün sürdü. Bundan tam 105 yıl önce Sarıkamış'ta bizler için şehit olan atalarımızın aziz hatırasını yansıtmak için bizlerde kardan heykeller yapıyoruz. Tabi bizlerde duygulu anlar yaşıyoruz. Soğukta bizler onların anısını yaşatmak için üşüyerek yapıyoruz. Eksi 10 derecede kar ve su ile çalışıyoruz. Bugün biz bunları yaşarken o günlerde atalarımızın ne şekilde donduğunu hissedemesek de biraz anlayabiliyoruz. Atalarımız bizler için şehit oldu bu dağlarda. Biz de onların aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak için heykel sanatı ile bu çalışmayı yaptık. Bu sene bayrak temalı heykeller yaptık. Bayrağın altında, gölgesinde Mehmetçikler yaptık."