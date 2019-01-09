Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Eğitime Kar Tatili

Sarıkamış'ta Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Güncel
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