Sarıkamış'ta Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.
Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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