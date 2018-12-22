Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Ekinoks Nedeniyle "Bereket Narı Kırma Etkinliği" Düzenlendi

Sarıkamış'ta Ekinoks Nedeniyle "Bereket Narı Kırma Etkinliği" Düzenlendi

3 saat önce

Kars Sarıkamış Kayak Merkezinde hizmet veren Habitat Otel Ekinoks nedeniyle "Bereket Narı Kırma Etkinliği" düzenlendi.

Sarıkamış'ta Ekinoks Nedeniyle
Kars Sarıkamış Kayak Merkezinde hizmet veren Habitat Otel Ekinoks nedeniyle "Bereket Narı Kırma Etkinliği" düzenlendi.

Nar kırma Anadolu geleneklerinde evin içerisinde nar patlatılarak, parçalanan tanelerin etrafa dağılmasıyla, eve bereket getireceği inancı bugün de bazı bölgelerde devam ediyor.

Etkinlikte kar üzerinde ateş yakılarak Kıbrıs, başta olmaz üzere İstanbul ve İzmir'den gelen misafirler halay çektiler.

Etkinliği organize eden Habitat Otel İşletmecisi Gülsüm Gemalmaz, "Kar üzerinde varillerde ateş yaktık. Misafirlerimizle nar kırdık. Narın kırılma anına şahit olan herkesin evine, etrafa dağılan nar taneleri gibi bolluk ve bereket getirmesini diledik. Misafirlerimizle birlikte halay çektik. Herkes birbirine iyi dileklerde bulundu. Hava soğuktu ancak gönüller sıcacıktı. Kıbrıs'tan, İzmir'den, Van'dan, İstanbul'dan,, Ankara'dan, Trabzon'dan, Erzurum'dan gelen kayak tutkunu misafirlerimiz ateşin sıcaklığında nar'ın bereketinde buluştuk." dedi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:38 Kaynak: İHA

Kars, Nar, Sarıkamış, Yaşam
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