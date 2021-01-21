Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu - Son Dakika

Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu

21.01.2021 02:33

Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hava serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu

KARS - Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hava serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 30 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı. Aşırı soğuktan dolayı ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Havaya atılan su anında dondu

Belgesellerde gördüğü görüntülerini denemek için sıcak suyu havaya serptiğini belirten Alper Yıldırım, "Şu anda bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı eksi 30 derece. Muazzam bir soğuk var. Sibirya soğuklarını aratmıyor. Bu soğukta denemek istedi ve yaptık. Gördük ki havaya attığımız su buz taneciği olarak yere düşüyor." dedi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Eksi 30 Derecede Görev Başındaki Polisleri Ziyaret Etti

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis memurlarını ziyaret etti. Sibirya soğuklarını aratmayan Sarıkamış'ta görev başındaki polislerin maskeleri soğuktan buz tutmuştu.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçenin giriş ve çıkışlarında soğuk hava demeden görevini yürüten Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerine teşekkür etti.

Aşırı soğuktan dolayı ağaçlarda buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu
Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu
Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu
Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu

Sarıkamış, Hisarcık, Polis, Kars, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sarıkamış'ta eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu - Son Dakika


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