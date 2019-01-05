Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Gençlerimizle Şehitlerimizi Anmak İçin Omuz Omuza Yürüyeceğiz"

Sarıkamış'ta Gençlerimizle Şehitlerimizi Anmak İçin Omuz Omuza Yürüyeceğiz"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine işaret ederek, "Yarın sabah Sarıkamış'ta gençlerimizle şehitlerimizi anmak için omuz omuza yürüyeceğiz.

Sarıkamış'ta Gençlerimizle Şehitlerimizi Anmak İçin Omuz Omuza Yürüyeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine işaret ederek, "Yarın sabah Sarıkamış'ta gençlerimizle şehitlerimizi anmak için omuz omuza yürüyeceğiz." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'a gelen Kasaopoğlu, Valiliği ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı.

Sarıkamış şehitlerini anmak üzere kente geldiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz Sarıkamış şehitlerini anma törenlerinde gençlerimizle anma yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Kars'ta Gençlik ve Spor Bakanılığınca yapılan çalışmaları inceleyeceklerini belirterek, "Sarıkamış'ta bazı anma etkinliklerimiz olacak, kardan heykellerin açılışını yapacağız. Bakanlığımız tarafından yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları inceleyip gözden geçireceğiz, projeleri tekrar konuşacağız. Yarın sabah da Sarıkamış'ta gençlerimizle şehitlerimizi anmak için omuz omuza yürüyeceğiz. Kars'ta olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan, Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat da hazır bulundu.

Kasapoğlu daha sonra Valilik binasında bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin ilgililerle basına kapalı toplantı gerçekletirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Sabah, Kars, Sarıkamış, Güncel
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