Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
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Sarıkamış'ta gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

1 saat önce

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sarıkamış'ta gerçeği aratmayan yangın tatbikatı, System.String[]
Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sarıkamış Devlet Hastanesinde, UMKE, AFAD ve Sarıkamış Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin ikinci katındaki kadın doğum bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden hastane personeli bir yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken diğer yandan bölgeye itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, senaryo gereği merdivenlerden vatandaşların tahliyesini sağladı. UMKE ve AFAD ekipleri de ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti. Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmazken, vatandaşlar ise kısa süreliğine panik yaşadı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Devlet Hastanesi, Sarıkamış, Güncel
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