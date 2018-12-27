Sarıkamış'ta Görevli Komandolar, Suriye Sınırına Sevk Edildi
1 saat önce
KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) sınır ötesinde düzenlenecek operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.
KARS'ın Sarıkamış
ilçesindeki 9'uncu Komando
Tugay Komutanlığı'na bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından (TSK
) sınır ötesinde düzenlenecek operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa
'ya gönderildi. Kars
Harakani Havalimanı'ndaki uğurlama törenine, Kars Valisi Türker
Öksüz, 14'üncü Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Kılıç
, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Yardımcısı Albay Kemal Aydın
Dede ve askeri personel katıldı.
Komando marşını okuyan askerler, ardından askeri uçaklarla Şanlıurfa'ya uğurlandı. Askerlerin sınır ötesinde görev alacağı öğrenildi.
- Kars
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:35 Kaynak: DHA
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