Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Hidroelektrik Santralinde Hırsızlık

Sarıkamış'ta Hidroelektrik Santralinde Hırsızlık

52 dakika önce

Sarıkamış'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hidroelektrik Santrali'nde bulunan muhtelif malzemeler çalındı.

Sarıkamış'ta Hidroelektrik Santralinde Hırsızlık, System.String[]
Sarıkamış'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hidroelektrik Santrali'nde bulunan muhtelif malzemeler çalındı. Jandarma hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre; Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan Hidroelektrik Santrali bünyesinde olan şantiye alanında bulunan araç ve gereçleri yeni şantiye alanına nakletmek için şantiye alanına gelen şirket sahibi T.K.K., şantiyede muhtelif malzemenin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını tespit etti. T.K.K., olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma, inceleme yaptı. Şantiye ve çevresinde herhangi bir emniyet tedbirinin bulunmadığı tespit eden jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:03 Kaynak: İHA

Jandarma, Hidroelektrik Santrali, Sarıkamış, 3. Sayfa
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