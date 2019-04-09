Sarıkamış'ta Hidroelektrik Santralinde Hırsızlık
52 dakika önce
Sarıkamış'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hidroelektrik Santrali'nde bulunan muhtelif malzemeler çalındı.
Sarıkamış
'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hidroelektrik Santrali
'nde bulunan muhtelif malzemeler çalındı. Jandarma
hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre; Kars
'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan Hidroelektrik Santrali bünyesinde olan şantiye alanında bulunan araç ve gereçleri yeni şantiye alanına nakletmek için şantiye alanına gelen şirket sahibi T.K.K., şantiyede muhtelif malzemenin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını tespit etti. T.K.K., olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma, inceleme yaptı. Şantiye ve çevresinde herhangi bir emniyet tedbirinin bulunmadığı tespit eden jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:03 Kaynak: İHA
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