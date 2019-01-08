Sarıkamış'ta Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
15 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış Şehitler Mahallesindeki bir markete giren F. Ç ve Z. Ç, 3 bin 500 TL tutarında sigara ile 500 TL para alarak kaçtı. Market sahibinin Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine olayı bildirmesi üzerine kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, F. Ç ve Z. Ç 'yi, çaldıkları sigara ve parayla olayda kullandıkları kiralık araç içerisinde yakaladı.
Ayrıca araç içerisinde 2 adet 20 litrelik dolu mazot damacananın bulunduğu ve bu mazotlarında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan F.Ç. ile Z.Ç. aynı zamanda kayak malzemesi hırsızlığının da failleri aynı şahıslar olduğu öğrenildi.
Yakalanan F. Ç ve Z. Ç ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:29 Kaynak: İHA
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