Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta"İlköğretim Haftası" kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Sarıkamış'ta"İlköğretim Haftası" kutlandı

2 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolasıyla kutlama programı düzenlendi.

Sarıkamış'ta

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolasıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçedeki Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda konuşan Karabağ, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlamanın coşku ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

İlçe olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her şeyde bir adım daha ileriye gitme mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Karabağ, "Bu eğitim öğretim yılında da yalnızca eğitimle kalmayıp sosyal ve kültürel alanlarda da atılım gerçekleştireceğiz. İlçe merkezi ve köylerde bulunan 78 okul, 9 bin 303 öğrenci ve 760 öğretmenimizle güçlü bir enerjiyle çalışacağız. Meslektaşlarımın Şehitler diyarı bu topraklarda öğrencilerimizin yetiştirilmesi konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancımız tamdır." dedi.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve yeni okula başlayan öğrencilere çiçek verilmesiyle sona erdi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 kız babası, çobanlık yaparak çocuklarını okutuyor
Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:11:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta"İlköğretim Haftası" kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]