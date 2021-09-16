Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.
Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle uzun bir aradan sonra çocukları yeniden okulda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Öğrenciler daha sonra balon uçurma etkinliğine katıldı.
Kaynak: AA
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