Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

21.03.2022 09:55

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kameradaKARS İranlı turistler Nevruz'u Sarıkamış'ta kutladı.

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

KARS İranlı turistler Nevruz'u Sarıkamış'ta kutladı. İranları turistler renkli Nevruz kutlaması kameralara yansıdı. Kendilerinden geçen İranlı turistler gönüllerince eğlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine turist kafilesi olarak gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler Nevruz Bayramı kutlamak için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde bir araya geldi.İranlı turistler daha sonra müzikler eşliğinde Nevruz Bayramı'nı kutladılar. İranlı turistlerin Nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada
Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada
Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

YORUMLAR
500
İranlı turistler, Palandöken'de nevruz ateşinden atladı İranlı turistler, Palandöken'de nevruz ateşinden atladı İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:19:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement