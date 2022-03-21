Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada - Son Dakika

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

KARS İranlı turistler Nevruz'u Sarıkamış'ta kutladı. İranları turistler renkli Nevruz kutlaması kameralara yansıdı. Kendilerinden geçen İranlı turistler gönüllerince eğlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine turist kafilesi olarak gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler Nevruz Bayramı kutlamak için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde bir araya geldi.İranlı turistler daha sonra müzikler eşliğinde Nevruz Bayramı'nı kutladılar. İranlı turistlerin Nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.