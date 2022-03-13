Sarıkamış'ta kaçak avcıya ceza yağdı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta kaçak avcıya ceza yağdı

13.03.2022 08:46
Sarıkamış'ta kaçak avcıya ceza yağdı

Sarıkamış'ta kaçak avcı, yol kontrolünde jandarmaya yakalandı.

Sarıkamış'ta kaçak avcı, yol kontrolünde jandarmaya yakalandı. Kaçak avcıya 10 bin 841 lira ceza kesildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir nakliye aracında arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada keklik yakalama tuzağı, 7 adet canlı kınalı keklik ve kafesleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma nakliye aracı sürücüsü M.G.'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler jandarma karakoluna gelen Sarıkamış Milli Parkı ekiplerine teslim edildi.

Sarıkamış Milli Parkı Şefliği ekipleri M.G.'ye 4 bin 891 lira idari, 5 bin 950 lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 841 lira ceza kesti.

Canlı tuzak olarak kullanılan kınalı keklikler ise doğaya salındı. - KARS

Sarıkamış'ta kaçak avcıya ceza yağdı
Sarıkamış'ta kaçak avcıya ceza yağdı

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Jandarma, Milli, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta kaçak avcıya ceza yağdı - Son Dakika


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