Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta kaçak sigara operasyonu
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Sarıkamış'ta kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sarıkamış'ta kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sarıkamış Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sigara kaçakçılığını önlemek amacıyla ilçenin Karakurt köyündeki bazı bakkallara operasyon düzenledi.

İşyerlerindeki aramalarda tezgah altlarına gizlenmiş 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Sarıkamış, Jandarma, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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