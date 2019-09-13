Sarıkamış'ta kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:26 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sarıkamış Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sigara kaçakçılığını önlemek amacıyla ilçenin Karakurt köyündeki bazı bakkallara operasyon düzenledi.
İşyerlerindeki aramalarda tezgah altlarına gizlenmiş 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin yakalanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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