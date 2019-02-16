Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz EtkilediKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi



KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede son günlerde güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah kar yağışıyla karşılaşan esnaf işyerlerinin önünü temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ile caddelerin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor.

AY-

16.02.2019

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