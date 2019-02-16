Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

38 dakika önce

Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz EtkilediKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede son günlerde güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.
Sabah kar yağışıyla karşılaşan esnaf işyerlerinin önünü temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ile caddelerin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor.
AY-
16.02.2019

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:25:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]