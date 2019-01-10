Sarıkamış'ta Kar Manzaraları ve Soğuk Hava
2 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi olan Sarıkamış'ta oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının devam ettiği Sarıkamış'ta, eşsiz güzellikler de ortaya çıktı. İlçede güneşin yüzünü göstermesiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ağaçların kara bürünmesi görsel şölen sundu.
Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, Sarıkamış'ta güzel fotoğraflar çektiğini söyledi. Cellat, "Sarıkamış'ın Acısu mevkinde çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bu bize 2019 yılında huzur veriyor. Barış ve kardeşliğin simgesi olan bu karların çok güzel görüntülerini çekiyoruz. Sarıkamış doğa fotoğrafçıları olarak, 2019 yılı herkese böyle ak süt gibi bembeyaz, tertemiz bir yıl olmasını diliyorum. Bir an önce gelin bu güzel doğayla baş başa kalın" dedi.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde ölçüldü. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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