Sarıkamış'ta Kar Yağışı
26 dakika önce
Sarıkamış'ta kar yağışıKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı.
Sarıkamış
'ta kar yağışı
KARS - Kars
'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi 15 metreye düştü.
Sarıkamış'ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:00 Kaynak: İHA
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