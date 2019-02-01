Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Kar Yağışı

Sarıkamış'ta Kar Yağışı

26 dakika önce

Sarıkamış'ta kar yağışıKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı.

Sarıkamış'ta kar yağışı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi 15 metreye düştü.
Sarıkamış'ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor! Sigaraya Yeni Düzenleme! Artık Oralarda İçilmeyecek

ABD'nin Rusya ile İmzalanan Tarihi Anlaşmayı İptal Etmesinin Ardından Trump'tan Kritik Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]