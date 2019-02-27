Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Kar Yağışı

Sarıkamış'ta Kar Yağışı

57 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı.

Sarıkamış'ta Kar Yağışı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi 15 metreye düştü.

Sarıkamış'ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

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