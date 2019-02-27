Sarıkamış'ta Kar Yağışı
57 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi 15 metreye düştü.
Sarıkamış'ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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