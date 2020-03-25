Sarıkamış'ta kar yağışı - Son Dakika

Sarıkamış'ta kar yağışı
31 dakika önce
Kar yağışından görüntüler Caddelerden görüntüler Otomobilde kar temizliği yapan vatandaş Bina çatılarından görüntüler Yolda yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, etkili oldu.
Kar yağışından görüntüler
Caddelerden görüntüler
Otomobilde kar temizliği yapan vatandaş
Bina çatılarından görüntüler
Yolda yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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