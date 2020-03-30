Sarıkamış'ta kar yağışı - Son Dakika

Sarıkamış'ta kar yağışı
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü ilçede, kar yağışı etkili oldu.
Çevreyi yeniden beyaz örtü ile kaplayan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
İlçede aniden bastıran kar yağışına sokaklardaki bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:55 Kaynak: AA
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