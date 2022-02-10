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Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

10.02.2022 13:53

Karlı kayakçı heykeli Karla kaplı yerler Yolda ilerleye araçlar Yolda yürüyen insanlar Kar temizliği yapan vatandaşlar Buz sarkıtları ve kuşlar KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Karlı kayakçı heykeli

Karla kaplı yerler

Yolda ilerleye araçlar

Yolda yürüyen insanlar

Kar temizliği yapan vatandaşlar

Buz sarkıtları ve kuşlar KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars

Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Karın yanı sıra kentte etkisini gösteren sis de görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, bu nedenle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Söz konusu illerde Karayolları, belediye ve il özel idaresi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

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Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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