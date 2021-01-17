Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu - Son Dakika

Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu

17.01.2021 10:26

Araç içinden çekilmiş karlı yollar Karla kaplı ormanlar İlçe merkezinden kar manzaraları Yolda giden araçlar Çatıda duran güvercinler Buz sarkıtları Kar küreyen insanlar Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipiKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Araç içinden çekilmiş karlı yollar

Karla kaplı ormanlar

İlçe merkezinden kar manzaraları

Yolda giden araçlar

Çatıda duran güvercinler

Buz sarkıtları

Kar küreyen insanlar Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışının ardından tipi etkili oldu.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin önünde, arabalarının üzerindeki kar yığınlarını temizledi.

Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu
Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu
Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu
Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu

Sarıkamış, Hisarcık, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu - Son Dakika


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